تحركات ليلية وإصابة شخص... إليكم ما جرى في هذه البلدة

شهدت بلدة عيون الغزلان العكاريّة تحركات ليلية في البلدة بعد أن حاول مجهولون سرقة سيارة من امام منزل صاحبها، وفق مندوبة "لبنان 24".وفي التفاصيل، بعد أن سمع احد المواطنين صوتا من باحة منزله توجه خارجاً إذ لاحظَ بأن مجهولين كانوا بالقرب من سيارته ليفروا بعدها بين الاراضي الزراعية.على اثر ذلك، عمد الأهالي على تمشيط الأراضي ليجدوا أحد السارقين بالقرب من منزل أحد الاهالي ما تسبب بوقوع عراك بينهما أثناء توقيفه ليتمكن من الفرار لجهة مجهولة.