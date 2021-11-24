لبنان

بعد إغلاق باب الترشيحات لعضوية مجلس نقابة محرري الصحافة.. هذا ما دعا اليه النقيب

Lebanon 24
24-11-2021 | 02:25
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رحب نقيب المحررين جوزف القصيفي، بعد إغلاق باب الترشيحات لعضوية مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، "بارتفاع عدد المرشحات والمرشحين إلى 28، سيتنافسون للفوز ب12 مقعدا تشكل مجموع المجلس الذي سيتولى إدارة النقابة في ولاية مقبلة مدتها ثلاث سنوات". 
 
ورأى في ذلك "دلالة بالغة على اهتمام الزميلات والزملاء باستحقاقات النقابة، لا سيما الاستحقاق الانتخابي، وتفاعلهم معها". ودعا إلى "الإقبال بكثافة على الاقتراع لترسيخ الأعراف الديموقراطية من خلال ممارسة حقهم في التصويت واختيار من يجدونه أهلا لتمثيلهم".
 
وحيا القصيفي "حماسة الصحافيين والاعلاميين الذين تسجلوا على الجدول النقابي بأعداد كبيرة"، وحثهم على "الحضور إلى مقر الاتحاد العمالي العام في الأول من كانون الاول حيث تجرى عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة من بعد الظهر".
 
وختم: "إن هذا الاستحقاق يدل على تمسك الصحافيين والاعلاميين بنقابة محرري الصحافة اللبنانية، وإقرارهم بدورها الكبير على المستويين الوطني والمهني، وحضورها الفاعل في المجتمع اللبناني. الى الملتقى في الأول من كانون الأول المقبل".
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