نقص في الاوكسجين واغماء في عين بعال... والسبب التدفئة!

عمل مركز الدفاع المدني في عين بعال، صباح اليوم، على تقديم الاسعافات الاولية لثلاثة اشخاص من عائلة واحدة في البلدة اصيبوا بنقص في الاوكسجين وحالة اغماء من جراء التسمم وتنشق الفحم خلال التدفئة داخل المنزل وتم نقل المصابين الى المستشفى اللبناني الايطالي لتلقي العلاج المناسب