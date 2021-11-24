أكثر من 20 مخالطا لتلامذة مصابين بكورونا في مدرسة واحدة!

اعلنت مدرسة ياطر المتوسطة الرسمية - النبطية الاقفال حتى مساء الأحد الواقع فيه ٢٨ /١١، وذلك بعدما ثبت اصابة ٤ تلامذة بكورونا، وبلوغ عدد المخالطين المباشرين ما يفوق ٢٠ تلميذا و٣ معلمين، مع التأكيد على اجراء فحوص الـ pcr لجميع المخالطين المباشرين ولكل من تظهر عليه عوارض على حساب وزارة الصحة، وإفادة الخط الساخن 01772000 بالنتائج ليبنى على الشيء مقتضاه.