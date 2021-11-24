لبنان

كلامٌ بارز.. هذا ما كشفه البزري بشأن "كورونا" في المدارس

Lebanon 24
24-11-2021 | 04:44
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لفت عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري إلى أنّه "يسمع الكثير من المناشدات والإعتراضات من أهالي الطلاب حول الأساليب الوقائية المتبعة في بعض المدارس"، وقال: "نحن نسعى لبدء التلقيح للأعمار الصغيرة وطلاب المدارس، وأدعو لتفعيل الحملة الدعائية لتشجيع الأهالي والطلاب على التلقيح".
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أوضح البزري أنه "من الصعب جداً التمييز بين الرشح أو الإنفلونزا أو كورونا"، مؤكداً أن "الطريقة الوحيدة هي إجراء فحص الـPCR لتفادي تعريض العام الدراسي لكارثة، خصوصاً أننا نمر بفترة صعبة في البلد من نواحٍ عدة".
 
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