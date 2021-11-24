بعد تعرضها لحادث سير... فارقت الحياة (صورة)

أفادت مندوية "لبنان 24" عن وفاة الشابة جينا عيد ابنة المرشح السابق عن المقعد العلوي في جبل محسن في طرابلس بدر عيد، وذلك بعد تعرضها لحادث سير في مكان إقامتها في أميركا.