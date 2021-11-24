لبنان

بعد تعرضها لحادث سير... فارقت الحياة (صورة)

Lebanon 24
24-11-2021 | 04:47
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أفادت مندوية "لبنان 24" عن وفاة الشابة جينا عيد ابنة المرشح السابق عن المقعد العلوي في جبل محسن  في طرابلس بدر عيد، وذلك بعد تعرضها لحادث سير في مكان إقامتها في أميركا.
 
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جينا عيد

طرابلس

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