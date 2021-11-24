لبنان

الجناح اللبناني في "إكسبو 2020 دبي" احتفل بعيد الإستقلال

Lebanon 24
24-11-2021 | 05:18
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 احتفلت "LebaneseSignature.com" و"Once Entertainment" تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية بعيد الإستقلال اللبناني في الجناح اللبناني في "إكسبو 2020 دبي"، برعاية مجلس العمل اللبناني. 
 
وتقول الشريك المؤسس لشركة "LebaneseSignature.com" جويس معوض: "بغض النظر عن مدى قربنا أو بعدنا عن بلدنا، فإننا متضامنون من أجل غد أكثر إشراقا".
 
يذكر أن الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله شركة "LebaneseSignature.com" ومنصتها الالكترونية لمؤسستيها ميلا مدور وجويس معوض في "إكسبو 2020 دبي" هو "دعم الإقتصاد اللبناني من خلال تسويق البضائع اللبنانية على كافة أنواعها وخصوصا تمكين اللبنانيين أصحاب المبادرات عن طريق استخدام المنصة التي تتضمن أكثر من 500 شركة".
 
كما تشارك في هذا المعرض الدولي الذي يحمل عنوان "تواصل العقول، صنع المستقبل" والذي يستمر حتى نهاية شهر آذار 2022، مؤسسات وشركات تحدت الواقع اللبناني المأزوم وقررت اظهار صورة لبنان الصامد في وجه كل الأزمات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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