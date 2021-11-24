لبنان

إسرائيل تتحدث عن "حزب الله" مُجدداً.. هذا ما قاله رئيس وزراء العدو

Lebanon 24
24-11-2021 | 05:44
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أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".

وقال بينيت: "أشكر الحكومة الأسترالية وصديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان حزب الله منظمة إرهابية".

ولفت إلى أنّ "حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم"، وأضاف: "معاً سنواصل حربنا ضد الإرهاب".

وصنفت أستراليا "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري.

وصنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.
 
 

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