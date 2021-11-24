لبنان

الطشناق: نرحب باعتماد البرلمان الهولندي اقتراحين بشأن استفزازات أذربيجان ضد أرمينيا

Lebanon 24
24-11-2021 | 06:18
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رحّبت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في حزب الطشناق، باعتماد البرلمان الهولندي اقتراحين في 23 تشرين الثاني بشأن الاستفزازات الأذربيجانية ضد أرمينيا وأسرى الحرب الأرمن.

واعتمد البرلمان الهولندي اقتراحين في 23 تشرين الثاني بشأن الاستفزازات الأذربيجانية ضد أرمينيا وأسرى الحرب الأرمن.

وفي أحد الاقتراحات، دعا البرلمان الهولندي الحكومة إلى العمل بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق مستقل في حقائق الصراع بين أرمينيا وأذربيجان وإبلاغ النتائج إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.

ويشير الاقتراح الثاني إلى المشاكل الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الإعلام في أذربيجان والتي تزداد عمقاً ويشير الاقتراح أيضاً إلى أسرى الحرب الأرمن الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني في أذربيجان.

ومع الأخذ في الاعتبار مشاركة أذربيجان وهي دولة بعيدة عن قيم الاتحاد الأوروبي في قمة الشراكة الشرقية التي ستعقد في 15 كانون الأوّل من هذا العام، يدعو البرلمان الهولندي الحكومة إلى استخلاص النتائج من المواقف المذكورة أعلاه خلال محادثات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في إطار قمة الشراكة الشرقية.

ورحبت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان بالقرارات التي اتّخذها البرلمان الهولندي، وتأمل أن تستجيب الحكومة الهولندية للدعوة الصريحة و العادلة الصادر عن الهيئة التشريعية.

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