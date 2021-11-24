لبنان

"بجنونك بحبك"... اهلا وسهلا بالسياح والمغتربين

Lebanon 24
24-11-2021 | 06:26
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بدا لافتا الشعار الذي اعتمدته وزارة السياحة لاستقبال السياح والمغتربين في مطار رفيق الحريري الدولي، اذ تم وضع لافتات كتب عليها "بجنونك بحبك" وهي عبارة مأخوذة من الأغنية الشهيرة للسيدة فيروز "ببحبك يا لبنان".
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