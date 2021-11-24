"التدقيق الجنائي هو واجبي "... عون: هناك حملات منظمة تهدف الى اغتيال سياسي

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنه "من الناحية السياسية، هناك أزمات منها مصطنعة ومنها طبيعية، والتدقيق الجنائي هو واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد ومواجهة المقاومين والمعرقلين".

وقال عون خلال استقباله وفداً من أندية "الليونز الدولية" إن "هناك حملات منظمة قائمة على الأكاذيب تهدف الى اغتيال سياسي، وعازم على محاولة إحداث التغيير اللازم مهما كانت التحديات".

واستقبل عون النائب سيزار معلوف، وعرض معه عدداً من المواضيع التي تهم زحلة ومنطقتها، ومنها تأهيل طريق المصنع - ضهر البيدر، قبل حلول فصل الشتاء نظراً لأهمية هذا الطريق الذي يربط البقاع بالمناطق اللبنانية.