لبنان

سليم يلتقي كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

Lebanon 24
24-11-2021 | 07:07
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتين سامبسون، يرافقه السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد، وجرى عرض مجالات التعاون بين الوزارتين  وأهمية الاستمرار في الدعم البريطاني العسكري للبنان.

والتقى وزير الدفاع كلا من النائب سيزار ابي خليل والوزير السابق رمزي مشرفية وجرى عرض للأوضاع العامة.
 
 
 
 
 
 
 
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