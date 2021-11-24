لبنان

خطر كبير سيتسبب بانفجار... هذا ما يجري في مطمر الناعمة!

Lebanon 24
24-11-2021 | 08:09
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أفادت قناة "الجديد" أن مطمر الناعمة معرّض لخطر الإنفجار في أي لحظة بسبب وجود غاز الميثان.
 
وقالت "القناة إن صاحب شركة "city blue" أكّد أنه "ليس لديهم عقد مع مجلس الإنماء والإعمار، كما أن المطمر من دون عمّال".
 
 
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مطمر الناعمة

انفجار

غاز الميثان

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