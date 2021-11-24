لبنان

حمية: اي مخالف لم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه الى القضاء المختص

Lebanon 24
24-11-2021 | 08:24
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 ترأس وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، اليوم في مكتبه، اجتماعا خصص للبحث في موضوع الاملاك العامة البحرية التي تستفيد منها القطاعات السياحية، شارك فيه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وعدد من اعضاء النقابة.
 
وخلال الاجتماع وضع الوزير حمية بعض الأطر التنفيذية لمعالجة معضلة الإشغال غير القانوني، مشددا على "أحقية كل من استفاد من القانون 64 وعمل به"، لافتا الى انه لن يعطي اي رخصة صيانة إلا للذين استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم لا سيما دفع الغرامات. واكد "ان اي شخص ما زال مخالفا ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه الى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه".
 
وأكد حمية "ان معالجة الإشغالات للأملاك البحرية تتم ضمن اطار صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على المستثمرين". واعطى توجيهاته الى الادارة للتنسيق مع نقابة السياحة لبلورة مقترحات في هذا الموضوع لما فيه مصلحة الدولة والمستثمرين.
 
بيروتي
بعد اللقاء، قال بيروتي: "أهنئ نفسي بهذا الاجتماع وبالتعاطي الإيجابي من الوزير بهذه الملفات المهمة، وذلك ضمن الإطار القانوني وحفظ حق الدولة وعدم عرقلة المستثمر". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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