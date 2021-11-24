أموال المغتربين تصل الى المستشفيات



بعدما وصلت ازمة الدولار الى المستشفيات والمستلزمات الطبية التي تسعّر في غالبها بالدولار الأميركي حصرا، بات من الصعب جدا على شريحة واسعة من اللبنانيين دخول المستشفيات لتلقي العلاج.



وفي هذا الاطار علم "لبنان 24" ان معظم المستشفيات في منطقة الشمال باتت تشتري مستلزمات العمليات الطبية وفقا للطلب نظرا إلى عدم توافر السيولة الكاملة، ما دفع الجمعيات الاغترابية في المنطقة الى تحويل مساعداتها الى بعض المستشفيات حتى تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وتزويدها مجانا لفئة معينة من المرضى من دون أي تأخير.