مجلس الانماء والاعمار اعلن تلزيم شركة من بين ثلاث صيانة وتشغيل وحراسة مطمر الناعمة

اعلن المكتب الاعلامي لمجلس الانماء والاعمار في بيان، أنه "أعلن مرتين عن إجراء مناقصة لتلزيم صيانة وتشغيل وحراسة مطمر الناعمة الصحي وذلك خلال شهر أيار 2021 وخلال شهر أيلول 2021. إلا أن هذه المناقصة فشلت في المرتين نظرا لعدم تقدم أي شركة بعرض للتنفيذ. وحيث أن مجلس الانماء والاعمار كان قد تبلغ، موافقة استثنائية من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على التفاوض مع من يراه مناسبا ومؤهلا من المتعهدين بهدف التعاقد معه لتنفيذ هذه المهام حتى نهاية العام 2021، تفاوض المجلس مع ثلاث شركات وكلف تلك التي قدمت أفضل عرض بتنفيذ هذه المهام حتى نهاية العام 2021، على أن يعاود المجلس إطلاق مناقصة لتلزيم هذه المهام".