كورونا يقفل دائرة نفوس جبيل اليوم وغداً

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قرارا قضى بإقفال قلم دائرة نفوس جبيل اليوم وغدا الخميس، بعد التأكد من اصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا ، على ان يتخذ القرار بإعادة العمل في المركز بعد اجراء فحوص ال pcr لباقي الموظفين وتعقيم المركز.