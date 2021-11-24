بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة في الاول من كانون الاول المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 1 كانون الاول 2021 في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية .على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب المزيد من برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، ولهذه الغاية تلقى برقيات من رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي، ومن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، ومن الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي.