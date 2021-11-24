لبنان

محاضر ضبط في حق بعض أَصحاب المولدات لعدم تركيبهم عدادات للمشتركين

Lebanon 24
24-11-2021 | 09:26
A-
A+
Doc-P-889785-637733679867415510.jpg
Doc-P-889785-637733679867415510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، "أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أحال الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الناظر بقضايا المخالفات الإدارية دفعة جديدة من محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت في حق عدد من أَصحاب المولدات لمخالفتهم مضمون البلاغ عدد 11637/2021، تاريخ 8/11/2021، القاضي بوجوب الالتزام بمضمون القرار رقم 40/ 1/ أ.ت، تاريخ 7/10/2021، الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في محلة، الحمرا - شارع المقدسي - منطقة رأس بيروت و شارع مار لويس - منطقة الرميل، ومحلة السوديكو- شارع لبنان - منطقة الأشرفية وذلك بتاريخ 18 و 19و24 تشرين الثاني 2021، وفقا لكشف ودراسة وإجراءات القسم الفني الملائمة في المصلحة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:56 | 2021-11-24
11:18 | 2021-11-24
11:10 | 2021-11-24
10:55 | 2021-11-24
10:46 | 2021-11-24
10:45 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website