تحليق للطيران المعادي في أجواء الجنوب

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون بان الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي حلق في أجواء منطقة مرجعيون على علو متوسط.



ومن صور أفادت "الوكالة" في مدينة صور ان الديران المعادي خرق أجواء الجنوب وحلقت طائراته بشكل دائري. كما حلق فوق البحر لينكفئ بعدها الى داخل أجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.