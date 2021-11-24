بالارقام... إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 662269.

كذلك، سُجلت 10 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8676.

وتجدر الاشارة إلى أن لبنان سجّل يوم أمس 482 إصابة و11 حالة وفاة.