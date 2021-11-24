مولوي عرض مع فرونتسكا التحضيرات اللوجستية والادارية للانتخابات المقبلة

إستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في نتائج منتدى الانتخابات الذي عقد الشهر الفائت في الوزارة والخطوات اللاحقة التي ستليه، كما التحضيرات اللوجستية والادارية الجارية والجهوزية التامة لإجراء الانتخابات المقبلة.