لبنان

جنوح مقطورة شاحنة بعد انفجار أحد اطاراتها.. هذا ما حصل في عبرا (صورة)

Lebanon 24
24-11-2021 | 10:25
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قُطعت الطريق العام في بلدة عبرا شرقي مدينة صيدا، بسبب جنوح مقطورة شاحنة محملة بحاوية كبيرة اثر انفجار أحد اطاراتها، الامر الذي تسبب بزحمة سير.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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عبرا

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