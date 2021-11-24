مداهمات وكمائن لشعبة المعلومات... هكذا تم توقيف عصابة احترفت خطف وسلب سائقي الفانات

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب بقوة السلاح في المناطق اللبنانيّة، أقدم مجهولون على اختطاف سائق فان بقوة السلاح من محلة انطلياس والتوجه به الى النبعة، وضربوه وسلبوه ما توفّر معه من اموال وهواتفه الخلوية واوراقه الثبوتية، وقد تم التداول بهذه الحادثة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.على إثر ذلك، كثّفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المتورطين بهذه العملية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هوية المتورطين بها -جميعهم من التابعية السورية- وهم كل من:س. ج. (من مواليد عام 1990)ع. ع. (من مواليد عام 1996) موقوف بجرم تهريب اشخاصم. ل. (من مواليد عام 1998) مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تهريب اشخاصب. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۰)