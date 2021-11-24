لبنان

"حزب الله" يُدين "بشدة" قرار السلطات الاسترالية تصنيفه بأسره "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
24-11-2021 | 10:33
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أدان "حزب الله" "بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف الحزب بأسره منظمة ارهابية". واعتبره "انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر".

وفي بيان له، أكد حزب الله ان "هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان، ولا على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني".
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