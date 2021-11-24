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لبنان
"حزب الله" يُدين "بشدة" قرار السلطات الاسترالية تصنيفه بأسره "منظمة إرهابية"
Lebanon 24
24-11-2021
|
10:33
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أدان "حزب الله" "بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف الحزب بأسره منظمة ارهابية". واعتبره "انصياعاً ذليلاً للإملاءات الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على الإرهاب والقتل والمجازر".
وفي بيان له، أكد حزب الله ان "هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان، ولا على معنويات الاحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني".
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