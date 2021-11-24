لبنان

وزير البيئة يُعاين الوضع في مطمر الناعمة

Lebanon 24
24-11-2021 | 10:45
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توجّه وزير البيئة ناصر ياسين عصر اليوم إلى مطمر الناعمة لمعاينة الوضع بعد الحديث عن توقف تنفيس الغازات المنبعثة منه، وقد نشر الوزير ياسين على حسابه على "تويتر" لقطة فيديو من المطمر وأرفقها بتعليق جاء فيه: " من مطمر الناعمة لتحديد خطر عدم تنفيس آبار الغازات، حيث يجري الآن تنفيسها".
وأضاف " إداة مجلس الانماء والاعمار التي تتولى ادارة المطمر ستعمل بسرعة لتأمين الصيانة الدورية. ويتم التواصل مع وزير الطقة لاعاد تشغيل محطة الكهرباء الموجودة في المطمر التي تعمل بغاز الميثان لانتاج 6 ميغاوات".
 
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