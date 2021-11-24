"مستقلون منتفضون" أطلقوا لائحتهم لانتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلن في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم في فندق "بادوفا" - سن الفيل، إطلاق "لائحة مكتملة وائتلاف يوحد القوى التغييرية كافة في انتخابات نقابة أطباء الأسنان تحت تسمية "مستقلون منتفضون".وتلا رئيس اللائحة المرشح لمركز النقيب الدكتور رونالد يونس بيانا أكد فيه "أهمية توحيد القوى التغييرية"، متوقعا "فوزا صريحا في هذه المعركة".وشدد على "استقلالية اللائحة عن القوى السياسية التقليدية وابتعادها عن التجاذبات التي اضرت بالنقابة خلال المرحلة السابقة"، مؤكدا أن "النقابة سوف تعود إلى انتاجيتها ويعود الطبيب وعائلته في صلب عملها".وعرض لمحة عن البرنامج الإنتخابي الذي وصفه بـ"الواقعي ولكن الطموح، والذي سينقل النقابة إلى مرحلة جديدة من الحداثة من خلال اتباع التكنولوجيات الجديدة ومعايير الشفافية، وسيولي أهمية قصوى لحماية صندوق النقابة وحقوق النقابيين".واللائحة مدعومة من المجموعات التغييرية الأساسية وحزب "سبعة" وروابط الأطباء المناطقية والقوى النقابية التغييرية، وتضم المرشحين الدكاترة: رونالد يونس لمركز نقيب، أنطوان شوفاني، باسكال الهبر، ناجي عبود، طوني حرب، زهرة أيوب، غسان شهاب، وليد قصب، وائل الشوم وميشيل خباز لعضوية مجلس النقابة، أيسر حجازي، سلام قوبر، راتب بطون، غبريال هرموش لصندوق التعاضد، لصندوق التقاعد عدنان جباوي وغنى عز الدين، ووليد حتاحت للمجلس التأديبي.