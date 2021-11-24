بعد شكاوى.. حفرة على أوتوستراد أنطلياس تخضع للمعالجة

بعد ورود شكوى عن وجود حفرة على اوتوستراد #انطلياس _ المسلك الشرقي والتي تؤثر على #حركة_المرور، وبعد مراجعة فرق الصيانة بوزارة الاشغال والتنسيق مع مفرزة سير #الجديدة تم معالجتها مؤقتا" تمهيدا" لتزفيتها pic.twitter.com/8p5WFf8KeR
— التحكم المروري (@tmclebanon) November 24, 2021
بعد ورود شكوى عن وجود حفرة على اوتوستراد #انطلياس _ المسلك الشرقي والتي تؤثر على #حركة_المرور، وبعد مراجعة فرق الصيانة بوزارة الاشغال والتنسيق مع مفرزة سير #الجديدة تم معالجتها مؤقتا" تمهيدا" لتزفيتها pic.twitter.com/8p5WFf8KeR