لبنان

بعد شكاوى.. حفرة على أوتوستراد أنطلياس تخضع للمعالجة

Lebanon 24
24-11-2021 | 11:18
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أفادت "غرفة التحكم المروري" أنّه بعد ورود شكوى عن وجود حفرة على اوتوستراد انطلياس المسلك الشرقي والتي تؤثر على حركة المرور، وبعد مراجعة فرق الصيانة بوزارة الاشغال والتنسيق مع مفرزة سير الجديدة تم معالجتها مؤقتا" تمهيدا" لتزفيتها.
 
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