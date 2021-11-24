بعد شكاوى.. حفرة على أوتوستراد أنطلياس تخضع للمعالجة

أفادت "غرفة التحكم المروري" أنّه بعد ورود شكوى عن وجود حفرة على اوتوستراد انطلياس المسلك الشرقي والتي تؤثر على حركة المرور، وبعد مراجعة فرق الصيانة بوزارة الاشغال والتنسيق مع مفرزة سير الجديدة تم معالجتها مؤقتا" تمهيدا" لتزفيتها.

بعد ورود شكوى عن وجود حفرة على اوتوستراد #انطلياس _ المسلك الشرقي والتي تؤثر على #حركة_المرور، وبعد مراجعة فرق الصيانة بوزارة الاشغال والتنسيق مع مفرزة سير #الجديدة تم معالجتها مؤقتا" تمهيدا" لتزفيتها pic.twitter.com/8p5WFf8KeR — التحكم المروري (@tmclebanon) November 24, 2021