في لبنان فقط.. سرقة بـ"الدولار" فقط وبعيدة عن الليرة!

تتعرّض الكثير من السيارات في لبنان للسّرقة، وقد يتم ذلك بواسطة "الكسر أو الخلع" أو عبر آلية معينة.



إلا أنه خلال الفترة الأخيرة، نشطت عملية سرقة من نوع آخر، إذ لا يتم سرقة السيارة بأكملها، بل يتم فقط استهداف "ديبو البيئة" من المركبات المركونة على جوانب الطرقات.



وكما هو معروف بين الأشخاص الذين يعملون في تصليح وبيع السيارات، فإن "ديبو البيئة" يعتبرُ باهظ الثمن، ولهذا، تتم عملية سرقته عبر فكّه من أسفل السيارة.



وفي الواقع، فإن المادة التي يتضمنها "الديبو" المرتبط بعادم السيارة هي التي تعتبرُ ثمينة جداً وتُباع بأكثر من 300 دولار أميركي في السوق المخصّص لها.