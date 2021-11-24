فرونتسكا زارت صيدا والتقت بهية الحريري: بالأفكار نتجاوز الأزمات

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا مدينة صيدا تلبية لدعوة خاصة من النائبة بهية الحريري، ورافقها مساعدها الخاص ميخال تسيغان والمستشارة السياسية محاسن رحال، واستقبلتها النائبة الحريري في مجدليون في حضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعضوي المكتب السياسي لتيار المستقبل "الدكتور ناصر حمود والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا أبو زينب.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحريري، "عرض للأوضاع العامة، وكانت جولة افق حول مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل قضايا المرأة والتعليم والتنمية البشرية".وكان اللقاء مناسبة اطلعت خلالها الحريري فرونتسكا على "الوضع في مدينة صيدا ومخيماتها على كافة الصعد والنماذج الناجحة التي تقدمها المدينة بالعمل المشترك والتشبيك تحت مظلة البلدية، ولا سيما في المجال التربوي والأهلي والصحي ، وتجربتها المتقدمة في مواجهة وباء كورونا وتداعياته، وجرى البحث في سبل ومجالات التعاون المشترك".كما قدم فريق عمل "مؤسسة الحريري" للسيدة فرونتسكا عرضاً عن مشاريع وبرامج وانشطة المؤسسة.واثر الزيارة قالت فرونتسكا: "كانت لدي فرصة اليوم لأن التقي بالسيدة بهية الحريري وهي نائبة في البرلمان وتقوم بدور مهم جداً ليس فقط لصيدا بل للبلد كله. وهذا ليس اول لقاء معها، ولكنه شيء جميل انها تعمل وتشجع شباب لبنان، لأن مستقبل لبنان هو في الشباب".اضافت: "ومن خلال المناقشة لاحظت ان هناك الكثير من الأفكار الجدية والمشاريع الجديدة وهذا اهم شيء، لأنه من خلال خلق أفكار جديدة نصل الى نتائج اكثر إيجابية خاصة في ظروف الأزمة، وبالأفكار نتجاوز أي أزمة".