بعد الحديث عن كارثة بسببه.. هل حُلّت مشكلة مطمر الناعمة؟

غرّد الوزير السابق صالح الغريب عبر "تويتر" قائلاً: "تواصلت مع وزير البيئة ناصر ياسين بعد متابعته لمسألة مطمر الناعمة، وكذلك مع شركة سيتي بلو، وكلاهما لا يتحملان مسؤولية ما يحصل. المشكلة حلت بصورة موقتة، والمطلوب قرارات سريعة من الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار وشركة كهرباء لبنان لفتح مناقصة وتلزيم شركة تعنى بصيانة المولدات وإنتاج الطاقة لتوزيعها على القرى المجاورة مجانا بعد كل ما عانته على مر السنين. هذا ما تم إقراره في جلسة لمجلس الوزراء عام 2016، وسنتابع هذا الأمر".