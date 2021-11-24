بشرى إلى الأساتذة المتعاقدين.. القرار برفع أجر الساعة سلك طريقه!

أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن "قرار رفع أجر الساعة لجميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي: ثانوي، أساسي، ومستعان، سلك طريقه، وسيوقع، بين وزيري التربية والمال وسيعلن عنه غدا أو بعده".