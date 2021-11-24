لبنان

بشرى إلى الأساتذة المتعاقدين.. القرار برفع أجر الساعة سلك طريقه!

Lebanon 24
24-11-2021 | 13:31
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أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن "قرار رفع أجر الساعة لجميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي: ثانوي، أساسي، ومستعان، سلك طريقه، وسيوقع، بين وزيري التربية والمال وسيعلن عنه غدا أو بعده".
 
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لبنان

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