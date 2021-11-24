تهنئة من المولوي لانتخاب المقدّم قمرة لعضوية لجنة الرقابة على ملفات الانتربول

هنأ وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لانتخاب المقدم الدكتور محمد قمرة لعضوية لجنة الرقابة على ملفات الانتربول وذلك بمنصب خبير قانوني في الشؤون الأمنية والشرطية والتعاون الدولي الشرطي.

وتم انتخاب قمرة خلال انعقاد الجمعية العامة للانتربول في دورتها الـ89 في اسطنبول، حيث مثّل المدير العام اللواء عماد عثمان الدولة اللبنانية بصفته رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول.

وتعتبر لجنة الرقابة على ملفات الانتربول هيئة نظامية عليا في المنظمة تعنى بمتابعة ودراسة وتحليل ملفات وطلبات التعاون الدولي الشرطي، وقراراتها ملزمة للمنظمة والدول الأعضاء.