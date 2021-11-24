فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)

توفيَ الشّاب اللبناني أحمد محمد قصاب، وذلك إثر تعرضه لحادث دراجة نارية مروّع في السنغال - دكار.

يُشار إلى أنّ قصاب يبلغ من العمر 22 عاماً وهو من مدينة صور.