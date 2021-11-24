لبنان

فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)

Lebanon 24
24-11-2021 | 14:04
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توفيَ الشّاب اللبناني أحمد محمد قصاب، وذلك إثر تعرضه لحادث دراجة نارية مروّع في السنغال - دكار.
 
يُشار إلى أنّ قصاب يبلغ من العمر 22 عاماً وهو من مدينة صور.
 
 
 
 
 
 
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