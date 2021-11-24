بجرائم السرقة وتعاطي المخدرات.. توقيف مطلوب في منطقة الضاحية الجنوبية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 24 /11 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الرويس- الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ح) المطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرائم السلب والسرقة لاسيما الدراجات النارية وتعاطي المخدرات.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.