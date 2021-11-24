لبنان

الجيش: تنفيذ رماية في جرد العاقورة - جبل المنيطرة

Lebanon 24
24-11-2021 | 15:13
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أشار الجيش عبر حسابه على "فيسبوك" إلى تنفيذ رماية لعناصر من لواء المشاة التاسع التي تتابع جلسات تدريبية على الهاون عيار ١٢٠ ملم والمدفع عيار ١٥٥ ملم في منطقة جرد العاقورة- جبل المنيطرة.
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