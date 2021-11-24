الجيش: تنفيذ رماية في جرد العاقورة - جبل المنيطرة

أشار الجيش عبر حسابه على "فيسبوك" إلى تنفيذ رماية لعناصر من لواء المشاة التاسع التي تتابع جلسات تدريبية على الهاون عيار ١٢٠ ملم والمدفع عيار ١٥٥ ملم في منطقة جرد العاقورة- جبل المنيطرة.