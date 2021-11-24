إلقاء قنابل في الجنوب.. ماذا يجري؟

‏أقدم الجيش الإسرائيلي، ليل اليوم الأربعاء، على إلقاء قذائف ضوئية في أجواء قريتي ‎الوزاني و‎الغجر جنوباً، وفق ما ذكرت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3".