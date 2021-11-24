لبنان

إلقاء قنابل في الجنوب.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
24-11-2021 | 15:19
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‏أقدم الجيش الإسرائيلي، ليل اليوم الأربعاء، على إلقاء قذائف ضوئية في أجواء قريتي ‎الوزاني و‎الغجر جنوباً، وفق ما ذكرت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3". 
 
 
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