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لبنان
إلقاء قنابل في الجنوب.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
24-11-2021
|
15:19
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أقدم الجيش الإسرائيلي، ليل اليوم الأربعاء، على إلقاء قذائف ضوئية في أجواء قريتي الوزاني والغجر جنوباً، وفق ما ذكرت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3".
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