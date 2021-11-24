وزير الزراعىة عرض والسفير الماليزي للعلاقات الثنائية

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن السفير الماليزي في لبنان أزري مت يعقوب وتطرق البحث الى تعزيز العلاقات الثنائية اللبنانية الماليزية القائمة، إضافة الى تطوير التعاون على المستوى الدولي والعلاقات التجارية والزراعية بين البلدين الصديقين.واكد الوزير الحاج حسن على تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات، وأشاد بالعلاقات الجيدة والودية بين البلدين، ونوه بالمهام الانسانية التي تقوم بها الكتيبة الماليزية في جنوب لبنان في اطار قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام ومساعدة وتعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة وحماية المواطنين من الاعتداءات الصهيونية، والالتزام بمندرجات القرار 1701.