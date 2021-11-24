

وضعت دولة كبرى 3 خطوط حمراء تحت أسماء 3 شخصيات من لون طائفي واحد من موظفي الفئة الأولى، بمعنى عدم المسّ بأيّ منهم في موقعه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".