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لبنان
خطوط حمراء
Lebanon 24
24-11-2021
|
17:11
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وضعت دولة كبرى 3 خطوط حمراء تحت أسماء 3 شخصيات من لون طائفي واحد من موظفي الفئة الأولى، بمعنى عدم المسّ بأيّ منهم في موقعه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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