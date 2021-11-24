لبنان

لغز

Lebanon 24
24-11-2021 | 17:45
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لا يزال اللغز يحيط بموقف مرجع من الانتخابات النيابية، وبداية فك هذا اللغز بعد صدور مراسيم الهيئات الناخبة، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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