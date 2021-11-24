18
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كلمة لنصر الله الجمعة
Lebanon 24
24-11-2021
|
18:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
علمت "اللواء" من مصادر موثوق بها ان كلمة السيد حسن نصر الله لن تتضمّن جوانب سياسية مهمة، بل سيتحدث عمّا وعد به في خطاب سابق من توفير المحروقات للتدفئة في الشتاء وسيشرح بعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع. لكن المصادر أوضحت ان "موقف الحزب ما زال خلف موقف الرئيس بري الذي يرفض عقد اي جلسة لمجلس الوزراء قبل البت بتنحية القاضي طارق البيطار عن ملف النواب والوزراء السابقين في إنفجار المرفأ، وبالتالي اي كلام عن حلول قريبة غير واقعي قبل حل ازمة البيطار، وان مساعي او اتصالات الرئيس ميقاتي هي بمثابة وعود بمحاولة تدوير الزوايا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود من اجل إيجاد المخرج لتنحية بيطار عن موضوع التحقيق مع النواب والوزراء السابقين، والقبول بإقتراح الرئيس بري إحالتهم الى لجنة تحقيق برلمانية وفق ما ينص الدستور".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
01:30 | 2021-11-24
24/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
06:00 | 2021-11-24
24/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2021-11-24
فكرتان طرحتا في لقاء بعبدا الرئاسي
22:09 | 2021-11-24
بري يقود مسعى للحل و"الثنائي الشيعي" لن يحضر اي جلسة قبل تحقيق مطلبه
17:53 | 2021-11-24
عون يطلب من السلطة المالية إعطاء الداتا في حسابات المركزي
17:45 | 2021-11-24
لغز
17:11 | 2021-11-24
خطوط حمراء
16:36 | 2021-11-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الأربعاء
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 05:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 05:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
25/11/2021 05:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact