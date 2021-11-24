21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فكرتان طرحتا في لقاء بعبدا الرئاسي
Lebanon 24
24-11-2021
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل بو يونس في " الديار": ان الرئيس بري لم يطرح في اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الا فكرة واحدة اساسها المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولم يعارضها اي طرف، الا ان هذا الامر، بحسب المصادر المطلعة على جو الثنائي الشيعي، لم يترجم بعد على ارض الواقع.
وفي هذا السياق، كشفت المعلومات بان هذه النقطة بالفعل طرحت في اجتماع بعبدا، لكنها طرحت بعدما تم عرض كل المخارج التي قد تؤدي لحلول لمسألة المحقق العدلي.
وبحسب المعلومات، فكرتان طرحت في اللقاء الشهير في بعبدا:
- اولا: ان يعمد المحقق العدلي طارق البيطار للاستقالة والتنحي من تلقاء نفسه، وهذا ما لن يحصل فاستبعدت الفكرة.
- ثانيا: ان تتولى الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتخاذ قرار بكف يد المحقق العدلي، لاسيما عن محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب، الا ان هذه الفكرة لم تؤد لاية نتيجة نظرا للانقسامات الحادة داخل الهيئة، خصوصا ان اكثر من اجتماع عقد سابقا لمجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز للبحث بالموضوع عبر البحث بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق من دون التوصل لاتخاذ اي قرار حاسم بهذا الشأن.
وانطلاقا من تعثر تحقيق اي نقطة من النقطتين اعلاه، اكد بري انه لم يعد هناك الا الاحالة للمجلس الاعلى عن طريق مجلس النواب، عندها قال رئيس الجمهورية بحسب المعلومات انه «في حال كان هذا هو المخرج الوحيد المتبقي فليكن»، كلام الرئيس عون استدعى استيضاحا من بري سائلا : «ما الذي يضمن عدم تعطيل النصاب في حال تمت الدعوة لجلسة للهيئة العامة لمناقشة الموضوع، لاسيما من جانب الكتل المسيحية المعترضة وابرزها التيار والقوات، وبالتالي نكون امام مقاطعة مسيحية»؟ فردّ رئيس الجمهورية : «اذا بدّون يحضروا، اقله من جانبنا بيحضروا الجلسة ومش ضروري يصوّتوا مع»! فانتهى الاجتماع على اساس ان يستمزج بري الآراء و»يشوف بعدا شو ممكن ينعمل»...
تابع
الأكثر قراءة
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
06:00 | 2021-11-24
24/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
12:14 | 2021-11-24
24/11/2021 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان فقط.. سرقة بـ"الدولار" فقط وبعيدة عن الليرة!
Lebanon 24
في لبنان فقط.. سرقة بـ"الدولار" فقط وبعيدة عن الليرة!
11:39 | 2021-11-24
24/11/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2021-11-25
بالصور.. ميقاتي يجتمع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان
04:32 | 2021-11-25
بُشرى بشأن القروض السكنية.. هذا ما أعلنته جمعية المصارف
04:30 | 2021-11-25
هل يتحقق تفاؤل سلام وينخفض الدولار إلى 9000 ليرة؟
04:09 | 2021-11-25
جبهة العمل الاسلامي دانت تصنيف حزب الله منظمة ارهابية: قرار جائر ويصب في مصلحة العدو
04:04 | 2021-11-25
لحوم هندية تغزو الأسواق ويتم خلطها.. واللبنانيون لا يعلمون!
04:00 | 2021-11-25
أولوية حزب الله السياسية والانتخابية: متانة "الثنائي الشيعي"
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
25/11/2021 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact