لبنان

استراليا تواصلت مع الحزب مسبقا

Lebanon 24
24-11-2021 | 22:32
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كتبت" الاخبار": حرصت الحكومة الأسترالية، قبل إصدارها قرار تصنيف حزب الله بأسره منظمةً إرهابية، على التواصل مع الحزب. وقال المتصلون إن القرار يتعلق بالأمن الداخلي الأسترالي، وإن السلطات الأسترالية ليست في صدد اتخاذ إجراءات ضد أفراد من الجالية اللبنانية خصوصاً من ينتمون إلى الطائفة الشيعية، كما أن لا علاقة للقرار بأي تعديل في سياسة سيدني تجاه لبنان، وهي حريصة على علاقة جيدة مع كل الأطراف في لبنان ومنهم الشيعة.
ونقلت " البناء" عن مصادر متابعة للملف الانتخابي أنه أحد أسباب القرار الأسترالي للتأثير في الخيارات الانتخابية لعشرة آلاف لبناني سجلوا للتصويت في أستراليا، بقصد إرهابهم من جهة وتوفير آليات قانونية تتيح ملاحقة أي عمل يسبق الانتخابات لحساب مرشحين محسوبين على المقاومة وحلفائها، ودعت المصادر وزارة الخارجية للتحرك تحذيراً من خطورة مثل هذه التصنيفات عشية الانتخابات وتأثيرها في صدقية النتائج ووجهة الصوت الاغترابي فيها.
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