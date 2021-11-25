لبنان

حل أميركي للمفاوضات الحدودية البحرية وهذه مرتكزاته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2021 | 01:30
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يعود الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اموس هوكشتاين إلى لبنان خلال الأيام المقبلة بعدما كان زار لبنان منذ نحو شهر وانتقل إلى اسرائيل بهدف تفعيل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل. وفي هذا الاطار كان بارزا الاسئلة التي طرحها وفد الكونغرس الأميركي الذي زار لبنان على المسؤولين حيال رؤية المعنيين للتوصل الى اتفاق حول الترسيم.

 

وفي هذا الاطار، قال مصدر عسكري "ان الوفد لم يدخل بالعمق بملف الترسيم لكنه ألمح إلى وجوب الحل"، مضيفا: "من المرجح ان الأميركيين لديهم حل خاص يتجاوز الخطوط ويتجه الى الحقول، لكنهم لم يعلنوا عن طرحهم رسميا بعد، لكنهم يعملون على تحضير الأرضية لحلهم الذي يقوم على إعطاء اسرائيل حقل كاريش ولبنان حقل قانا، وهذا الأمر من شأنه أن يقدم لإسرائيل كل ما تتمناه".

 

وردا على سؤال عن الموقف اللبناني يقول المصدر: " بانتظار الموقف الرسمي الذي لم يصدر بعد، من المتوقع أن يوافق لبنان الذي أبلغ عدد من مسؤوليه وفد الكونغرس اننا سوف نسهل الوصول الى الحل".

 

 

المصدر: لبنان 24

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