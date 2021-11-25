لبنان

العثور على قنبلتين في منطقة البداوي

Lebanon 24
25-11-2021 | 00:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلتين في منطقة البداوي بجانب عامر اريش، ويتم انتظار الخبير العسكري في الجيش للكشف عليهما.
المصدر: لبنان 24
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