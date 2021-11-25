لبنان

هل سيتوقف اضراب الموظفين في الادارات العامة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2021 | 01:45
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أشارت مصادر في الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان أنها سوف تسعى الى تفعيل العمل في بعض الإدارات بعدد محدود من الموظفين للإبقاء على الإضراب وتسيير شؤون المواطنين في آنٍ واحد.

وعلم أن هذا الإقتراح سيرمي الى العمل أكثر من يوم في الاسبوع لكن بعدد قليل من الموظفين، خاصةً في المالية وهيئة إدارة السير والدوائر العقارية ودوائر التربية في المحافظات، حيث أن ضغط يوم الأربعاء على الموظفين من جرّاء الإزدحام أدى منذ أسابيع حتى اليوم الى ضياع عدد كبير من الملفات والأوراق والمعاملات التابعة للمواطنين، وحصلت من ورائه شكاوى قضائية .

 

المصدر: لبنان 24

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