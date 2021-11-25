شهيّب تابع مع المعنيين ملف مطمر الناعمة

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أكرم شهيب البيان الآتي:بعد توقف استخراج الكهرباء في مطمر الناعمة لاسباب مالية وإدارية اتصل رئيس لجنة البيئة النيابية النائب اكرم الشهيب برفقة الدكتور وليد صافي والمهندس فادي ابو خزام بكل من وزير البيئة ووزير المالية ومصلحة كهرباء لبنان من اجل اعادة انتاج الكهرباء حفاظا على البيئة و على حق اهل المنطقة بالطاقة.وبعد توقف عمال شركة سيتي بلو عن متابعة عملية حرق ومراقبة مخارج "الغاز الميتين" في مطمر الناعمة يوم امس، تابع النائب شهيب مع المعنيين من اجل العودة الى الحل المؤقت وصولا في أقرب وقت الى الحل الدائم في عودة الطاقة الكهربائية الى القرى المحيطة في هذه الازمة القاسية.مع الشكر لكل من ساهم بدور لحل هذه المسألة، والشكر موصول الى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين لقيامه بزيارة المطمر والتأكد من ان الامور تجري كما هو مطلوب علميا، بانتظار القيام باعمال الصيانة للمعامل المنتجة للكهرباء التي نحن بأمس الحاجة اليها.