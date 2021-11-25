لبنان

خير تفقد الأماكن الأثرية في طرابلس

Lebanon 24
25-11-2021 | 01:31
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جال الامين العام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، يرافقه السفير البرازيلي ارمانو تيليس ريبارو ومديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا على الاماكن الاثرية في طرابلس.
 
وأشار خير الى ان "الهدف الاطلاع على الاماكن الجميلة في مدينة طرابلس، التي تؤرخ لحضارات وثقافات مرت فيها وتركت معالم عمرانية وآثارا تشير الى اهميتها"، ولفت الى انه "جاء مع الوفد المرافق  للوقوف ميدانيا على الخطر الذي يحدق بهذه المباني والاسواق الداخلية، ولا سيما ضرورة تدعيمها وصيانتها من خطر السقوط مع وجود خطر حقيقي على بعضها وهي مهددة بالانهيار في أي وقت".
 
وأبدى الوفد "كل تعاون من أجل تأمين ما أمكن من المساعدات لاعادة هذه المنشآت السكنية الاثرية الى ما كانت عليه ومساعدة اهالي المنطقة الفقيرة".
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