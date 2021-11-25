حادثة مؤلمة تهزّ البقاع الغربي.. العثور على جثتين داخل منزل!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم العثور على المواطنتين أ.ش (40 سنة) وم.ب.ش (76 سنة) جثتين في منزلهما في الصويري في البقاع الغربي، ويُرجح أن تكونا قضتا اختناقا بالغاز.



وعلى الفور حضرت عناصر الادلة الجنائية والطبيب الشرعي، على أن يتم نقل الجثتين بعد اتمام الإجراءت القانونية، وتولى مخفر قوى الامن التحقيق في الحادث.