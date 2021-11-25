لبنان

وقفة تضامن ودعم للقاضي طارق البيطار امام قصر عدل بيروت (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2021 | 02:57
A-
A+
Doc-P-890020-637734335589733983.jpg
Doc-P-890020-637734335589733983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت وقفة تضامنية دعما للقاضي طارق البيطار امام قصر عدل بيروت.
 
وأشار الأهالي خلال وقفتهم، في بيان، الى أن "بعد مرور أشهر على عرقلة للتحقيق لم نرَ أمامنا سوى مشهد من شربكة قضائية واضحة بعيدة عن الملف الأساس"، مؤكدين "أننا مستمرون حتى محاسبة من اقترفت يداه جرماً ونطالب المعنيين بالقيام بواجباتهم القضائية والوظيفية".
 
بدوره، قال وليام نون من أمام قصر العدل "أننا هنا اليوم لنقوم بالضغط على محكمة التمييز ولمطالبتها بإنجاز طلبات الردّ بأسرع وقت ممكن والتي كانت تصدر بيومين"، مضيفاً "أننا نعتبر أن ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "القضاء إسم الله نشيط" كان بمثابة تهديد مباشر للقضاء".
 
المصدر: لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2021-11-25
07:00 | 2021-11-25
07:03 | 2021-11-25
07:55 | 2021-11-25
07:50 | 2021-11-25
07:48 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website