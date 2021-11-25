وقفة تضامن ودعم للقاضي طارق البيطار امام قصر عدل بيروت (فيديو)

نفذ عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت وقفة تضامنية دعما للقاضي طارق البيطار امام قصر عدل بيروت.

وأشار الأهالي خلال وقفتهم، في بيان، الى أن "بعد مرور أشهر على عرقلة للتحقيق لم نرَ أمامنا سوى مشهد من شربكة قضائية واضحة بعيدة عن الملف الأساس"، مؤكدين " أننا مستمرون حتى محاسبة من اقترفت يداه جرماً ونطالب المعنيين بالقيام بواجباتهم القضائية والوظيفية".

بدوره، قال وليام نون من أمام قصر العدل "أننا هنا اليوم لنقوم بالضغط على محكمة التمييز ولمطالبتها بإنجاز طلبات الردّ بأسرع وقت ممكن والتي كانت تصدر بيومين"، مضيفاً "أننا نعتبر أن ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "القضاء إسم الله نشيط" كان بمثابة تهديد مباشر للقضاء".